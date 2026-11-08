Трагедія в Комишувасі: росіяни постійно атакують рятувальників на місці удару

Сьогодні солдати РФ три рази завдавали ударів безпілотниками по надзвичайниках, які працювали на місці російського авіаудару по Комишувасі.

Під час другої атаки ворожий дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок удару постраждав водій ДСНС, а спецтехніка зазнала пошкоджень.

Приблизно через годину, коли рятувальники евакуйовували пошкоджену машину, росіяни завдали ще одного удару. Цього разу поранення дістав інший водій-рятувальник, а техніка знову була пошкоджена.

Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.