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Трагедія в Комишувасі: росіяни постійно атакують рятувальників на місці удару

21:47 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни знову "полюють" на надзвичайників (DSNS.GOV.UA)

Лише протягом 8 листопада російські війська тричі здійснювали атаки на українських рятувальників у Комишувасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Сьогодні солдати РФ три рази завдавали ударів безпілотниками по надзвичайниках, які працювали на місці російського авіаудару по Комишувасі.

Під час другої атаки ворожий дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок удару постраждав водій ДСНС, а спецтехніка зазнала пошкоджень.

Приблизно через годину, коли рятувальники евакуйовували пошкоджену машину, росіяни завдали ще одного удару. Цього разу поранення дістав інший водій-рятувальник, а техніка знову була пошкоджена.

Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

Трагедія у Комишувасі

2 листопада російські загарбники вдарили по громаді тритонними керованими авіабомбами.

Відомо, що окупанти застосували щонайменше дев'ять КАБ-3000.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 18 людей, у тому числі, працівники екстрених служб, які до останнього виконували свій обов'язок. Однак кількість загиблих одразу почала різко зростати.

Ворог вдарив по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди.

Станом на 8 листопада у Комишувасі вже тиждень триває рятувальна операція. Наразі відомо про 55 загиблих запоріжців.

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Запорізька областьДСНСВійна Росії проти України