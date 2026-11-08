Трагедія в Комишувасі: росіяни постійно атакують рятувальників на місці удару

Лише протягом 8 листопада російські війська тричі здійснювали атаки на українських рятувальників у Комишувасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.
Сьогодні солдати РФ три рази завдавали ударів безпілотниками по надзвичайниках, які працювали на місці російського авіаудару по Комишувасі.
Під час другої атаки ворожий дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок удару постраждав водій ДСНС, а спецтехніка зазнала пошкоджень.
Приблизно через годину, коли рятувальники евакуйовували пошкоджену машину, росіяни завдали ще одного удару. Цього разу поранення дістав інший водій-рятувальник, а техніка знову була пошкоджена.
Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.
2 листопада російські загарбники вдарили по громаді тритонними керованими авіабомбами.
Відомо, що окупанти застосували щонайменше дев'ять КАБ-3000.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 18 людей, у тому числі, працівники екстрених служб, які до останнього виконували свій обов'язок. Однак кількість загиблих одразу почала різко зростати.
Ворог вдарив по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди.
Станом на 8 листопада у Комишувасі вже тиждень триває рятувальна операція. Наразі відомо про 55 загиблих запоріжців.