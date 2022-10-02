Трагедія на футбольному полі. В Індонезії внаслідок тисняви загинуло 129 людей

В Індонезії сталася масштабна бійка на футбольному полі. Внаслідок заворушень і тисняви загинули щонайменше 129 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланзі у Східній Яві після щогли двох команд Persebaya Surabaya та Arema FC, яка зазнала поразки. Вболівальники команди, що програла, кинулися на поле.

BREAKING: Більше ніж 100 людей зайняли після хитромудрого дому від at Liga 1 футбольний матч між Arema і Persebaya на Kanjuruhan Stadium в Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

Поліції застосувала сльозогінний газ, викликавши тисняву, що призвела до випадків ядухи.

"По-перше, стався бунт. Це стало анархічним. Вони (вболівальники – ред.) почали нападати на офіцерів, ушкоджували машини", - сказав начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.

Внаслідок заворушень загинули 129 людей, серед яких жінки та діти, а також двоє поліцейських.