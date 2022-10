Трагедия на футбольном поле. В Индонезии в результате давки погибли 129 человек

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге в Восточной Яве после матча двух команд Persebaya Surabaya и Arema FC, которая потерпела поражение. Болельщики проигравшей команды ринулись на поле.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ