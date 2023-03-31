Трагедія в Бучі - це кремлівський план ліквідації українців, - Урсула фон дер Ляєн

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Тwitter.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя", - написала глава Єврокомісії.

За її словами, всі злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності. Окрім цього вона заявила, що Україна і надалі буде отримувати підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії. У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців", - написала фон дер Ляєн.