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Трагедія в Бучі - це кремлівський план ліквідації українців, - Урсула фон дер Ляєн

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Трагедія у місті Буча була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Тwitter.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя", - написала глава Єврокомісії.

За її словами, всі злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності. Окрім цього вона заявила, що Україна і надалі буде отримувати підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії. У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців", - написала фон дер Ляєн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну, аби взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.

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БучаВійна Росії проти УкраїниУрсула фон дер Ляйєн