Трагедія в Бучі - це кремлівський план ліквідації українців, - Урсула фон дер Ляєн
Трагедія у місті Буча була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Тwitter.
"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя", - написала глава Єврокомісії.
За її словами, всі злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності. Окрім цього вона заявила, що Україна і надалі буде отримувати підтримку.
"Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії. У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців", - написала фон дер Ляєн.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну, аби взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.