Трагедия в Буче - это кремлевский план ликвидации украинцев, - Урсула фон дер Ляен
Трагедия в городе Буча была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.
"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни", - написала глава Еврокомиссии.
По ее словам, все преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности. Кроме этого она заявила, что Украина и дальше будет получать поддержку.
"Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения путина к ответственности за преступление агрессии. В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – написала фон дер Ляен.
Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с тем, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.
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