Трагедия в Буче - это кремлевский план ликвидации украинцев, - Урсула фон дер Ляен

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни", - написала глава Еврокомиссии.

По ее словам, все преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности. Кроме этого она заявила, что Украина и дальше будет получать поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения путина к ответственности за преступление агрессии. В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – написала фон дер Ляен.