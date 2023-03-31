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Трагедия в Буче - это кремлевский план ликвидации украинцев, - Урсула фон дер Ляен

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Украина, Пятница 31 марта 2023 15:29
Трагедия в Буче - это кремлевский план ликвидации украинцев, - Урсула фон дер Ляен Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Трагедия в городе Буча была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни", - написала глава Еврокомиссии.

По ее словам, все преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности. Кроме этого она заявила, что Украина и дальше будет получать поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения путина к ответственности за преступление агрессии. В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – написала фон дер Ляен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с тем, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

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