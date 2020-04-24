Трагедия 2 мая в Одессе: полиция пригрозила ответственностью за митинги

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Акции на годовщину трагедии будут расценены как нарушение карантина

Нарушителей карантина в Украине в случае проведения массовых акций во время годовщины трагедии 2 мая в Одессе будут привлекать к ответственности. Об этом заявил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает пресс-служба областной полиции.

По его словам, полиция продолжит обеспечивать меры по недопущению нарушений карантина и любых провокаций.

"Кроме этого, нас ждет День солидарности трудящихся 1 мая и шестая годовщина трагических событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014. Подчеркиваю, что полицейские не допустят нарушений карантина и дестабилизации обстановки в области. Это касается как первомайских пикников в парках, скверах, прибрежной зоне, так и собраний по поводу чествования памяти погибших второго мая четырнадцатого года", - добавил Бех.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада не поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования "дела 2 мая" в Одессе. Главой ВСК предлагали назначить нардепа от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николая Скорика.