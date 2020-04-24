ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трагедія 2 травня в Одесі: поліція погрожує відповідальністю за мітинги

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 18:34
Трагедія 2 травня в Одесі: поліція погрожує відповідальністю за мітинги
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Акції на річницю трагедії будуть розцінені як порушення карантину

Порушників карантину в Україні в разі проведення масових акцій під час річниці трагедії 2 травня в Одесі будуть притягувати до відповідальності. Про це заявив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає прес-служба обласної поліції.

За його словами, поліція продовжить забезпечувати заходи щодо недопущення порушень карантину і будь-яких провокацій.

"Крім цього, нас чекає День солідарності трудящих 1 травня та шоста річниця трагічних подій, що сталися в Одесі 2 травня 2014. Підкреслюю, що поліцейські не допустять порушень карантину і дестабілізації обстановки в області. Це стосується як першотравневих пікніків у парках, скверах, прибережній зоні, так і зібрань з приводу вшанування пам'яті загиблих другого травня чотирнадцятого року", - додав Бех.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна рада не підтримала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі. Головою ТСК пропонували призначити нардепа від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Миколу Скорика.

У Польщі не відкриють школи та дитсадки до кінця травня
Новини України Одеса2 маякарантин
News
On Top