Трагедій стає більше. Українців попередили про небезпеку через печі та обігрівачі

За даними служби екстреної медичної допомоги, за півтора місяця зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом, внаслідок чого загинули 9 людей.

"Якщо у грудні було зафіксовано 56 випадків отруєння чадним газом, серед яких 3 - летальні (загинули одна дитина та двоє дорослих), то за першу половину січня зафіксовано вже 47 випадків отруєння чадним газом, серед яких 6 - летальні", - йдеться у заяві.

Як свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій, за грудень минулого року сталося близько 650 випадків займань через порушення правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів. А це 20% від загальної кількості пожеж.

Медики та надзвичайники розповіли про ризики, які може спричинити використання такого обладнання. А також дали поради як діяти, і допомогти постраждалим в разі отруєння чадним газом.

Небезпека чадного газу

Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.

"Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях", - розповіли в МОЗ.

Медики зауважили, що в умовах браку кисню та у разі неповного згоряння палива у нагрівальних приладах утворюється монооксид вуглецю (СО) або чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули СО витісняють кисень з організму і призводять до отруєння.

Основні симптоми отруєння

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми і запаморочення.

Як розповіли в МОЗ, від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин).

"Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп'яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів", - кажуть медики.

Як діяти

У разі підозри отруєння чадним газом, слід вимкнути усі прилади, крім електричних, та відкрити вікна. Вийти або винести потерпілого на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути куртку.

"Викличте рятувальників (ДСНС) за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103", - передали у МОЗ.

Медики розповіли, що найкраща допомога у разі отруєння чадним газом - довготривале вдихання кисню. Але таку терапію проводять в умовах медзакладу.

Під час роботи яких приладів може виділятися чадний газ

портативні бензинові генератори,

газові обігрівачі,

газові водонагрівачі,

каміни,

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів,

дров'яні, газові, вугільні печі (особливо якщо піч пошкоджена та на ній видно тріщини) тощо.

Як уберегтися

не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади,

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення),

регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів,

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині,

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні,

часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади,

встановіть детектор чадного газу - прилад для визначення його концентрації в повітрі,

не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під'єднана вентиляція,

крім того, не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

Випадки отруєння чадним газом

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.

Також повідомлялося, що перед тим в Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.

Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.