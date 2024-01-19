Трагедій стає більше. Українців попередили про небезпеку через печі та обігрівачі

В Україні фіксують зростання кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. До трагедій часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).
За даними служби екстреної медичної допомоги, за півтора місяця зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом, внаслідок чого загинули 9 людей.
"Якщо у грудні було зафіксовано 56 випадків отруєння чадним газом, серед яких 3 - летальні (загинули одна дитина та двоє дорослих), то за першу половину січня зафіксовано вже 47 випадків отруєння чадним газом, серед яких 6 - летальні", - йдеться у заяві.
Як свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій, за грудень минулого року сталося близько 650 випадків займань через порушення правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів. А це 20% від загальної кількості пожеж.
Медики та надзвичайники розповіли про ризики, які може спричинити використання такого обладнання. А також дали поради як діяти, і допомогти постраждалим в разі отруєння чадним газом.
Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.
"Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях", - розповіли в МОЗ.
Медики зауважили, що в умовах браку кисню та у разі неповного згоряння палива у нагрівальних приладах утворюється монооксид вуглецю (СО) або чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули СО витісняють кисень з організму і призводять до отруєння.
Як розповіли в МОЗ, від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин).
"Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп'яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів", - кажуть медики.
У разі підозри отруєння чадним газом, слід вимкнути усі прилади, крім електричних, та відкрити вікна. Вийти або винести потерпілого на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути куртку.
"Викличте рятувальників (ДСНС) за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103", - передали у МОЗ.
Медики розповіли, що найкраща допомога у разі отруєння чадним газом - довготривале вдихання кисню. Але таку терапію проводять в умовах медзакладу.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.
Також повідомлялося, що перед тим в Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.
Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.
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