Трагедий становится больше. Украинцев предупредили об опасности из-за печей и обогревателей

В Украине фиксируют рост числа случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).
По данным службы экстренной медицинской помощи, за полтора месяца зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего погибли 9 человек.
"Если в декабре было зафиксировано 56 случаев отравления угарным газом, среди которых 3 - летальные (погибли один ребенок и двое взрослых), то за первую половину января зафиксировано уже 47 случаев отравления угарным газом, среди которых 6 - летальные", - говорится в заявлении.
Как свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за декабрь прошлого года произошло около 650 случаев возгораний из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов. А это 20% от общего количества пожаров.
Медики и чрезвычайники рассказали о рисках, которые могут привести к использованию такого оборудования. А также дали советы, как действовать, и помочь пострадавшим в случае отравления угарным газом.
Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти.
"Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях", - рассказали в Минздраве.
Медики отметили, что в условиях нехватки кислорода и в случае неполного сгорания топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы СО вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.
Как рассказали в Минздраве, от объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут).
"Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - говорят медики.
В случае подозрения отравления угарным газом следует выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна. Выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух, положить под голову подушку, расстегнуть куртку.
"Вызовите спасателей (ГСЧС) по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103", - передали в Минздрав.
Медики рассказали, что лучшая помощь в случае отравления угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медучреждения.
Напомним, на днях стало известно, что в Новгород-Сиверском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.
Также сообщалось, что перед тем в Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.
Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.