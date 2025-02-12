Toyota вирішила відродити культовий спорткар Celica

Підготовка до відродження Toyota Celica ведеться, хоча чекати модель на ринку доведеться довго – її запустять імовірно лише 2028 року. Те, що Toyota зареєструвала назву GR Celica, говорить про те, що машина стане частиною спортивної лінійки, як це сталося з купе Supra.

Новинці пророкують один з агрегатів, які Toyota розробить спільно з Subaru і Mazda, - ймовірно, йдеться про 2,0-літровий бензиновий турбодвигун наступного покоління. Його потужність складе близько 400 кінських сил, а "заряджена" версія розвиватиме приблизно 600 сил. Нарешті Celica може отримати систему повного приводу від GR Yaris і GR Corolla.

За даними ряду джерел, Toyota вперше хоче позбавити Celica переднього розташування силового агрегату і встановить двигун ззаду, в межах бази, як у концепту GR Yaris M.

Раніше було опубліковано звіт Toyota про роботу в 2024 році. Так, продажі всього японського концерну та його легкового підрозділу зокрема продемонстрували падіння на 3,7 відсотка. Незважаючи на зниження показників, Toyota п'ятий рік поспіль утримує звання найбільшої автомобільної компанії у світі.