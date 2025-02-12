Toyota решила возродить культовый спорткар Celica

Подготовка к возрождению Toyota Celica ведется, хотя ждать модель на рынке придется долго - ее запустят предположительно лишь в 2028 году. То, что Toyota зарегистрировала название GR Celica, говорит о том, что машина станет частью спортивной линейки, как это произошло с купе Supra.

Новинке пророчат один из агрегатов, которые Toyota разработает совместно с Subaru и Mazda, - вероятно, речь идет о 2,0-литровом бензиновом турбодвигателе следующего поколения. Его мощность составит около 400 лошадиных сил, а "заряженная" версия будет развивать примерно 600 сил. Наконец Celica может получить систему полного привода от GR Yaris и GR Corolla.

По данным ряда источников, Toyota впервые хочет лишить Celica переднего расположения силового агрегата и установит двигатель сзади, в пределах базы, как у концепта GR Yaris M.

Ранее был опубликован отчет Toyota о работе в 2024 году. Так, продажи всего японского концерна и его легкового подразделения в частности продемонстрировали падение на 3,7 процента. Несмотря на снижение показателей, Toyota пятый год подряд удерживает звание крупнейшей автомобильной компании в мире.