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Toyota створює пікап на базі RAV4: що відомо про стильну новинку

Фото: Toyota створює пікап на базі RAV4 (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За попередніми даними, новинка отримає несучий кузов і буде грати в одному сегменті з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz. Дослідження показують, що американці втрачають інтерес до повнорозмірних пікапів і змушені звертати увагу на більш доступні машини.

Керівники Toyota не стали відповідати на питання, наскільки далеко просунулися плани з конструювання пікапа. Також залишаються загадкою терміни дебюту вантажівки недорогого сегменту.

Для порівняння, у 2024 році в США вдалося реалізувати 131 тисячу Ford Maverick за ціною від 28 тисяч доларів і 32 тисячі Hyundai Santa Cruz за ціною від 29 тисяч доларів.

Минулого тижня японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.

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