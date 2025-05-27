Toyota створює пікап на базі RAV4: що відомо про стильну новинку

За попередніми даними, новинка отримає несучий кузов і буде грати в одному сегменті з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz. Дослідження показують, що американці втрачають інтерес до повнорозмірних пікапів і змушені звертати увагу на більш доступні машини.

Керівники Toyota не стали відповідати на питання, наскільки далеко просунулися плани з конструювання пікапа. Також залишаються загадкою терміни дебюту вантажівки недорогого сегменту.

Для порівняння, у 2024 році в США вдалося реалізувати 131 тисячу Ford Maverick за ціною від 28 тисяч доларів і 32 тисячі Hyundai Santa Cruz за ціною від 29 тисяч доларів.

Минулого тижня японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.