Toyota создает пикап на базе RAV4: что известно о стильной новинке

По предварительным данным, новинка получит несущий кузов и будет играть в одном сегменте с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Исследования показывают, что американцы теряют интерес к полноразмерным пикапам и вынуждены обращать внимание на более доступные машины.

Руководители Toyota не стали отвечать на вопрос, насколько далеко продвинулись планы по конструированию пикапа. Также остаются загадкой сроки дебюта грузовика недорогого сегмента.

Для сравнения, в 2024 году в США удалось реализовать 131 тысячу Ford Maverick по цене от 28 тысяч долларов и 32 тысячи Hyundai Santa Cruz по цене от 29 тысяч долларов.

На прошлой неделе японский кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление получилось довольно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление "родственного" пикапа на ту конвейерную линию могло бы выглядеть логично.