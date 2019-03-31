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В Toyota сообщили о возможной утечке данных 3 млн клиентов

Новости » Транспорт    31.03.2019 - 00:21
В Toyota сообщили о возможной утечке данных 3 млн клиентов
Иллюстративное фото (toyota-global.com)

В корпорации подчеркнули, что утечка не включает данные о кредитных картах

В автомобильностроительной корпорации Toyota сообщили, что хакерами могло быть украдено личные данные 3,1 млн клиентов компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корпорации.

В корпорации рассказали, что в данное время специалисты проводят расследование, а сам факт утечки до сих пор не был подтвержден. 

Хакеры могли произвести похищение личных данных клиентов 21 марта 2019 года, когда дочерние компании Toyota заявили о том, что был получен несанкционированный доступ к серверам злоумышленниками.

"Украденная информация не включает данные о кредитных картах", - подчеркнули в корпорации.

Также они принесли извинения перед клиентами и заявили, что совершают меры по усилению информационной безопасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Зеленых, Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии.

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