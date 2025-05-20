Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці

На зображеннях вперше можна розглянути ключові дизайнерські елементи автомобіля, включаючи форму фар, колісних арок та оформлення задньої частини. Також підтверджено, що йдеться саме про нову RAV4, хоча жодних технічних подробиць виробник поки що не розкриває.

Судячи з опублікованих зображень, нова Toyota RAV4 отримає великі радіаторні грати, С-подібну оптику, характерну для останніх моделей бренду, і рельєфний капот. На кормі помітний потужний спойлер і світлодіодні ліхтарі з тонкими вертикальними смугами. Усі зображення виконані на фоні природних ландшафтів, що підкреслює позиціонування моделі як автомобіля для подорожей та активного відпочинку.

На початку травня стало відомо, що виробництво RAV4 було припинено через трагічний інцидент на фабриці одного із ключових постачальників. Внаслідок вибуху загинув один співробітник, ще двоє отримали поранення. Це вплинуло на ланцюжки поставок, і Toyota тимчасово зупинила роботу трьох складальних ліній, на яких випускаються моделі RAV4 та Venza.