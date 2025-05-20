Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности

На изображениях впервые можно рассмотреть ключевые дизайнерские элементы автомобиля, включая форму фар, колесных арок и оформление задней части. Также подтверждено, что речь идет именно о новой RAV4, хотя никаких технических подробностей производитель пока не раскрывает.

Судя по опубликованным изображениям, новая Toyota RAV4 получит крупную радиаторную решетку, С-образную оптику, характерную для последних моделей бренда, и рельефный капот. На корме заметен мощный спойлер и светодиодные фонари с тонкими вертикальными полосами. Все изображения выполнены на фоне природных ландшафтов, что подчеркивает позиционирование модели как автомобиля для путешествий и активного отдыха.

В начале мая стало известно, что производство RAV4 было приостановлено из-за трагического инцидента на фабрике одного из ключевых поставщиков. В результате взрыва погиб один сотрудник, еще двое получили ранения. Это повлияло на цепочки поставок, и Toyota временно остановила работу трех сборочных линий, на которых выпускаются модели RAV4 и Venza.