Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва

Toyota bZ7 частково нагадує електричний седан bZ3, який продається у Китаї. Однак новинка виглядає помітно більшою і престижною за свого попередника. Дизайн моделі виконаний у стилі сучасних фастбеків бренду, що відрізняє відсутність чіткого виділення форми багажника.

Крім того, концепт-кар відрізняється рельєфним капотом та строгими лініями кузова, а також контрастним дахом. При цьому головна оптика виконана у стилістиці актуального покоління Toyota Prius. Технічні характеристики майбутньої новинки компанії поки що не розголошують.

Наприкінці квітня компанія Toyota показала на автосалоні в Пекіні новий електрокросовер bZ3C та "батарейний" позашляховик. Обидві моделі японські інженери розробили разом із фахівцями концерну GAC для китайського ринку.