Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва

Компанія Toyota у співпраці з GAC представила електричний седан bZ7. Модель піде у серію вже наступного, 2025 року. Вже наступного року спільне японо-китайське підприємство збирається налагодити масове виробництво моделі. При цьому технічні характеристики нового електромобіля поки що невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarNewsChina.
Toyota bZ7 частково нагадує електричний седан bZ3, який продається у Китаї. Однак новинка виглядає помітно більшою і престижною за свого попередника. Дизайн моделі виконаний у стилі сучасних фастбеків бренду, що відрізняє відсутність чіткого виділення форми багажника.
Крім того, концепт-кар відрізняється рельєфним капотом та строгими лініями кузова, а також контрастним дахом. При цьому головна оптика виконана у стилістиці актуального покоління Toyota Prius. Технічні характеристики майбутньої новинки компанії поки що не розголошують.
Наприкінці квітня компанія Toyota показала на автосалоні в Пекіні новий електрокросовер bZ3C та "батарейний" позашляховик. Обидві моделі японські інженери розробили разом із фахівцями концерну GAC для китайського ринку.
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