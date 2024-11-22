Toyota показала новый электрический седан: названа дата начала производства

Toyota bZ7 частично напоминает электрический седан bZ3, продаваемый в Китае. Однако новинка выглядит заметно больше и престижнее своего предшественника. Дизайн модели выполнен в стиле современных фастбэков бренда, что отличает отсутствие четкого выделения формы багажника.

Кроме того, концепт-кар отличается рельефным капотом и строгими линиями кузова, а также контрастной крышей. При этом основная оптика выполнена в стилистике актуального поколения Toyota Prius. Технические характеристики будущей новинки компании пока не разглашаются.

В конце апреля компания Toyota показала на автосалоне в Пекине новый электрокроссовер bZ3C и "батарейный" внедорожник. Обе модели японских инженеров разработали вместе со специалистами концерна GAC для китайского рынка.