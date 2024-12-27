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Toyota показала футуристичний кросовер RAV4 Performance

П'ятниця 27 грудня 2024 10:28
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Toyota показала футуристичний кросовер RAV4 Performance Фото: Toyota представила футуристичний кросовер RAV4 Performance (скріншот Youtube)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник за 10 днів на автосалоні у Токіо представить ефектний коцнептуальний кросовер Toyota RAV4 Performance.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Toyota більшість подробиць про новинку тримає у секреті. Відомо лише, що "це таємнича і футуристична концептуальна модель, яка демонструє новий бік RAV4". Також зазначається, що модель "відтворює стиль у світі наукової фантастики".

Судячи з опублікованих зображень, кросовер отримав розширені колісні арки, а величезні повітрозабірники спереду роблять його схожим на ралійну версію GR RAV4. Він також отримав освітлювальні елементи, які оточують закриту решітку радіатора. До речі, "глуха" решітка радіатора натякає на те, що новинка може виявитись електромобілем. У будь-якому випадку, кросовер, який буде показаний у Токіо, є офіційно концептом, і про серійне виробництво нічого не повідомляється.

Більше подробиць про новинку стане відомо на початку січня, коли Токійський автосалон 2025 року відкриє свої двері.

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