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Toyota показала футуристический кроссовер RAV4 Performance

Пятница 27 декабря 2024 10:28
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Toyota показала футуристический кроссовер RAV4 Performance Фото: Toyota представила футуристический кроссовер RAV4 Performance (скриншот Youtube)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель через 10 дней на автосалоне в Токио представит эффектный коцнептуальный кроссовер Toyota RAV4 Performance.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Toyota большинство подробностей о новинке держит в секрете. Известно лишь, что "это таинственная и футуристическая концептуальная модель, которая демонстрирует новую сторону RAV4". Также отмечается, что модель "воссоздает стиль в мире научной фантастики".

Судя по опубликованным изображениям, кроссовер получил расширенные колесные арки, а огромные воздухозаборники спереди делают его похожим на раллийную версию GR RAV4. Он также получил осветительные элементы, которые окружают закрытую решетку радиатора. Кстати, "глухая" решетка радиатора намекает на то, что новинка может оказаться электромобилем. В любом случае, кроссовер, который будет показан в Токио, является официально концептом, и о серийном производстве ничего не сообщается.

Больше подробностей о новинке станет известно в начале января, когда Токийский автосалон 2025 года откроет свои двери.

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