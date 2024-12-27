Toyota показала футуристический кроссовер RAV4 Performance

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Toyota большинство подробностей о новинке держит в секрете. Известно лишь, что "это таинственная и футуристическая концептуальная модель, которая демонстрирует новую сторону RAV4". Также отмечается, что модель "воссоздает стиль в мире научной фантастики".

Судя по опубликованным изображениям, кроссовер получил расширенные колесные арки, а огромные воздухозаборники спереди делают его похожим на раллийную версию GR RAV4. Он также получил осветительные элементы, которые окружают закрытую решетку радиатора. Кстати, "глухая" решетка радиатора намекает на то, что новинка может оказаться электромобилем. В любом случае, кроссовер, который будет показан в Токио, является официально концептом, и о серийном производстве ничего не сообщается.

Больше подробностей о новинке станет известно в начале января, когда Токийский автосалон 2025 года откроет свои двери.