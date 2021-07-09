Toyota остановит пожертвования конгрессменам, отказавшимся признавать победу Байдена

Причиной отказа стала критика в адрес компании.

"Мы активно прислушиваемся к нашим заинтересованным сторонам и в настоящее время решили прекратить оказывать содействие тем членам Конгресса, которые оспаривали сертификацию некоторых штатов на выборах 2020 года", - говорится в заявлении компании.

Перед этим Toyota сделала 37 пожертвований в адрес сенаторов-республиканцев, которые выступали против утверждения результатов президентских выборов 2020 года. Сумма пожертвований составила 55 тысяч долларов.

13 ноября завершили подсчет голосов во всех штатах США. По результатам подсчета, Джо Байден вступил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 232 голоса.