Toyota зупинить пожертвування конгресменам, які відмовилися визнавати перемогу Байдена

Причиною відмови стала критика на адресу компанії.

"Ми активно прислухаємося до наших зацікавлених сторін і в даний час вирішили припинити сприяти тим членам Конгресу, які оскаржували сертифікацію деяких штатів на виборах 2020 року", - йдеться в заяві компанії.

Перед цим Toyota зробила 37 пожертвувань на адресу сенаторів-республіканців, які виступали проти затвердження результатів президентських виборів 2020 року. Сума пожертвувань склала 55 тисяч доларів.

13 листопада завершили підрахунок голосів у всіх штатах США. За результатами підрахунку, Джо Байден набрав 306 голосів вибірників, а Дональд Трамп - 232 голоси.