Toyota навсегда прекращает производство на территории России, - "Коммерсантъ"

Японский автоконцерн Toyota прекращает производство на территории России. Завод в Санкт-Петербурге собирал автомобили в течение 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Коммерсантъ ".

По данным источников издания, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих на территорию России. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится.

Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации - от 12 окладов. При этом компания не уходит из РФ.

Производство Toyota в России началось в 2007 году. Последние месяцы - с начала марта - завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических сложностей после вторжения России в Украину.

На площадке в Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.