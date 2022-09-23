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Toyota навсегда прекращает производство на территории России, - "Коммерсантъ"

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Россия, Пятница 23 сентября 2022 12:24
Toyota навсегда прекращает производство на территории России, - "Коммерсантъ" Фото: Toyota прекращает производство на заводе в Петербурге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Японский автоконцерн Toyota прекращает производство на территории России. Завод в Санкт-Петербурге собирал автомобили в течение 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

По данным источников издания, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих на территорию России. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится.

Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации - от 12 окладов. При этом компания не уходит из РФ.

Производство Toyota в России началось в 2007 году. Последние месяцы - с начала марта - завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических сложностей после вторжения России в Украину.

На площадке в Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

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