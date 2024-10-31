Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап: опубліковані офіційні фото

Зазначається, що модернізований Land Cruiser отримав приставку ROX Concept у назві, і це пікап на базі Land Cruiser з безліччю кастомних деталей. Другий, 4Runner TRD Surf Concept, являє собою дводверний пляжний автомобіль, натхненний Hilux Surf 80-х років.

За розробку Land Cruiser ROX відповідала компанія Calty Design Research. Тюнери прибрали задні стійки та дах, замінивши його м'яким знімним верхом, встановили двері без рамок та розширили арки, щоб помістилися великі колеса з позашляховими шинами. Крім того, автомобіль отримав сталеві бампери та новий тримач запаски. Загалом було замінено приблизно 50 відсотків деталей оригінального позашляховика.

Позашляховик Toyota 4Runner TRD Surf – це проект студії Motorsports Garage. Він зберіг раму, але, як і у випадку з Land Cruiser ROX, втратив частину стійок і твердий дах. Замість нього встановлені рейлінги, на яких можна закріпити дошки для серфінгу. Прем'єри обох новинок відбудуться 5 листопада у Лас-Вегасі.