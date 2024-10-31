Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап: опубликованы официальные фото

Отмечается, что модернизированный Land Cruiser получил приставку ROX Concept в заглавии, и это пикап на базе Land Cruiser с обилием кастомных деталей. Второй, 4Runner TRD Surf Concept, двухдверный пляжный автомобиль, вдохновленный Hilux Surf 80-х годов.

За разработку Land Cruiser ROX отвечала компания Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив его мягким съемным верхом, установили двери без рамок и расширили арки, чтобы поместились большие колеса с внедорожными шинами. Кроме того, автомобиль получил стальные бамперы и новый держатель запаски. В общей сложности было заменено примерно 50 процентов деталей оригинального внедорожника.

Внедорожник Toyota 4Runner TRD Surf – это проект студии Motorsports Garage. Он сохранил раму, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, потерял часть стоек и жесткую крышу. Вместо него установлены рейлинги, на которых можно прикрепить доски для серфинга. Премьеры обеих новинок пройдут 5 ноября в Лас-Вегасе.