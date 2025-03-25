Toyota Land Cruiser 300 оновили: названі ціни та ключові зміни

Наприклад, аналогові прилади з дисплеєм діагоналлю 7 дюймів тепер вже є в базовій комплектації. Раніше це була опція, а штатно ставили екран на 4,2 дюйма. Середні та дорогі версії тепер хизуються повноцінними віртуальними приладами на екрані діагоналлю 12,3 дюйма.

Схожі зміни відбулись і з медіасистемою. Раніше прості версії мали екран на 7 або 9 дюймів. Тепер Land Cruiser 300 комплектується восьмидюймовим екраном. У дорогих версій, як і раніше, - широкоформатний екран на 12,3 дюйма.

На центральній консолі з'явилася поличка для дрібниць, хоча раніше тут розташовувався слот CD/DVD-програвача. Натомість з'явився роз'єм HDMI для підключення зовнішніх пристроїв із фільмами та музикою. До того ж Land Cruiser 300 забезпечили покращеною системою автоматичного гальмування, яка краще розпізнає велосипедистів на дорозі, а в базову комплектацію додався відеореєстратор.

Нещодавно з'ясувалося, що Land Cruiser вже чотири роки поспіль очолює список машин, що найчастіше викрадають в Японії. Тому Toyota підготувала кілька додаткових ступенів захисту від угону. Відтепер усі машини мають сканер відбитка пальця на кнопці пуску двигуна. Також додано додаткову перевірку розташування смарт-ключа перед запуском. Нарешті, додана функція My Car Start Lock, яка здатна заглушити двигун дистанційно прямо з програми на смартфоні. Зрозуміло, для цього позашляховик має бути підключений до Інтернету.

Єдина зміна в силовій установці стосується турбодизеля V6 на 3,3 літра (307 к.с., 700 Нм), що відтепер відповідає новітнім японським екологічним стандартам. Бензиновий бітурбомотор V6 на 3,4 літра (415 к.с., 650 Нм) не змінився, трансмісія у двох версій однакова – 10-ступінчастий "автомат" та постійний повний привід.

У Японії модернізований Toyota Land Cruiser 300 коштує від 35 тисяч доларів за бензиновий варіант GX до 54 тисячі доларів за дизельний GR Sport. Проте прийом замовлень зараз припинено, оскільки компанії потрібен час, щоб виконати і так величезний список заявок.