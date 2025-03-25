Toyota Land Cruiser 300 обновили: названы цены и ключевые изменения

Например, аналоговые приборы с дисплеем диагональю 7 дюймов теперь уже есть в базовой комплектации. Ранее это была опция, а штатно ставили экран на 4,2 дюйма. Средние и дорогие версии теперь щеголяют полноценными виртуальными приборами на экране диагональю 12,3 дюйма.

Похожие изменения произошли и с медиасистемой. Ранее простые версии имели экран на 7 или 9 дюймов. Теперь Land Cruiser 300 комплектуется восьмидюймовым экраном. У дорогих версий, как и раньше, - широкоформатный экран на 12,3 дюйма.

На центральной консоли появилась полочка для мелочей, хотя раньше здесь располагался слот CD/DVD-проигрывателя. Взамен появился разъем HDMI для подключения внешних устройств с фильмами и музыкой. К тому же Land Cruiser 300 снабдили улучшенной системой автоматического торможения, которая лучше распознает велосипедистов на дороге, а в базовую комплектацию добавился видеорегистратор.

Недавно выяснилось, что Land Cruiser уже четыре года подряд возглавляет список самых угоняемых машин в Японии. Поэтому Toyota подготовила несколько дополнительных степеней защиты от угона. Отныне все машины имеют сканер отпечатка пальца на кнопке пуска двигателя. Также добавлена дополнительная проверка расположения смарт-ключа перед запуском. Наконец, добавлена функция My Car Start Lock, которая способна заглушить двигатель дистанционно прямо из приложения на смартфоне. Разумеется, для этого внедорожник должен быть подключен к Интернету.

Единственное изменение в силовой установке касается турбодизеля V6 на 3,3 литра (307 л.с., 700 Нм), отныне соответствующего новейшим японским экологическим стандартам. Бензиновый битурбомотор V6 на 3,4 литра (415 л.с., 650 Нм) не изменился, трансмиссия у двух версий одинаковая - 10-ступенчатый "автомат" и постоянный полный привод.

В Японии модернизированный Toyota Land Cruiser 300 стоит от 35 тысяч долларов за бензиновый вариант GX до 54 тысяч долларов за дизельный GR Sport. Однако прием заказов сейчас приостановлен, поскольку компании нужно время, чтобы выполнить и так огромный список заявок.