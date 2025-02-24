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Toyota готує нове покоління легендарного позашляховика Land Cruiser FJ: подробиці

Понеділок 24 лютого 2025 15:12
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Toyota готує нове покоління легендарного позашляховика Land Cruiser FJ: подробиці Фото: Toyota готує нове покоління легендарного позашляховика Land Cruiser FJ (pressroom.toyota.com.au)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник готує компактний позашляховик з історичною назвою Toyota Land Cruiser FJ. Саме таке ім'я носило перше покоління відомого у всьому світі автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Best Car Web.

За даними видання, конкурент п'ятидверного Suzuki Jimny від концерну Toyota матиме рамну конструкцію, постійний повний привід диференціалом Torsen, простий і надійний 2,7-літровий бензиновий атмосферний двигун і ціну від 27 тисяч доларів.

Зазначається, що компактний рамний позашляховик Toyota буде подібний за розмірами з Corolla Cross, основою послужить платформа IMV 0 від "бюджетників" для Таїланду, але по трансмісії та двигуну новинка виявиться близька до базового Land Cruiser Prado 250.

Очікується, що прем'єра новинки відбудеться восени 2025 року, а покупцям запропонують кілька модифікацій за ціною від 27 до 30 тисяч доларів. Таким чином, новинка виявиться в півтора-два рази дешевшою за Land Cruiser 300, та буде коштувати приблизно як RAV4.

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