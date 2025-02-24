Toyota готовит новое поколение легендарного внедорожника Land Cruiser FJ: подробности

Японский автопроизводитель готовит компактный внедорожник с историческим названием Toyota Land Cruiser FJ. Именно такое имя носило первое поколение известного во всем мире автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Best Car Web .

По данным издания, конкурент пятидверного Suzuki Jimny от концерна Toyota будет иметь рамную конструкцию, постоянный полный привод дифференциалом Torsen, простой и надежный 2,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель и цену от 27 тысяч долларов.

Отмечается, что компактный рамный внедорожник Toyota будет схож по размерам с Corolla Cross, основой послужит платформа IMV 0 от "бюджетников" для Таиланда, но по трансмиссии и двигателю новинка окажется близка к базовому Land Cruiser Prado 250.

Ожидается, что премьера новинки состоится осенью 2025 года, а покупателям предложат несколько модификаций по цене от 27 до 30 тысяч долларов. Таким образом, новинка окажется в полтора-два раза дешевле Land Cruiser 300, и будет стоить примерно как RAV4.