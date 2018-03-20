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Интервью

Товарооборот между Украиной и Катаром за год вырос на 38%

НовостиЭкономика    20.03.2018 - 15:52
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина)
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина)

Экспорт украинских товаров в Катар вырос в 3,4 раза

За 2017 год товарооборот между Украиной и Катаром за год вырос на 38% - до 53,5 млн долларов. Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По словам Кубива, за 2017 год товарооборот между странами вырос более чем на 38% и составил более 53,5 млн долларов, причем экспорт увеличился на 42,3 млн долларов (прирост в 3,4 раза). Он также отметил, что Украина готова и в дальнейшем поставлять продовольствие в Катар, а также продукцию машиностроения, IT-технологии и услуги, включая услуги по модернизации судоремонтной базы Катара в инфраструктурном проекте в Дохе, где планируется строительство нового морского порта и новой базы для ВМС Катара.

"Хорошие перспективы сотрудничества Украина-Катар имеем в сфере самолетостроения, строительства автобанов, модернизации морских портов", - добавил Кубив.

 

Зустрівся з міністром економіки і торгівлі Катару, обговорили співпрацю у промисловості, інфраструктурі,...

Опубліковано Степаном Кубовим 20 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Катар готов предоставить Украине сжиженный газ.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сообщил президент Петр Порошенко в ходе визита в эту страну и добавил, что поставки газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

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Теги: товарооборот, торговля, экономика, Катар
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