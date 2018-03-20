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Интервью

Порошенко: Катар готов предоставить Украине сжиженный газ

НовостиЭнергетика    20.03.2018 - 14:26
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о переговорах по диверсификации источников газоснабжения, которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар, передает пресс-служба главы государства.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сообщил президен, добавив, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Кроме того, Порошенко отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Напомним, Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром.

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Теги: Порошенко Петр, газ, Катар
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