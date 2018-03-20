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Товарообіг між Україною і Катаром за рік зріс на 38%

НовиниЕкономіка    20.03.2018 - 15:52
Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)
Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)

Експорт українських товарів до Катару виріс в 3,4 рази

За 2017 рік товарообіг між Україною і Катаром за рік зріс на 38% - до 53,5 млн доларів. Про це у Facebook повідомив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За словами Кубіва, за 2017 рік товарообіг між країнами зріс більш ніж на 38% і склав більше 53,5 млн доларів, причому експорт збільшився на 42,3 млн доларів (приріст у 3,4 рази). Він також зазначив, що Україна готова й надалі постачати продовольство до Катару, а також продукцію машинобудування, IT-технології та послуги, включаючи послуги з модернізації судноремонтної бази Катару в інфраструктурному проекті в Досі, де планується будівництво нового морського порту та нової бази для ВМС Катару.

"Гарні перспективи співробітництва Україна-Катар маємо у сфері літакобудування, будівництва автобанів, модернізації морських портів", - додав Кубів.

 

Зустрівся з міністром економіки і торгівлі Катару, обговорили співпрацю у промисловості, інфраструктурі,...

Опубліковано Степаном Кубовим 20 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Катар готовий надати Україні скраплений газ.

"Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам зріджений газ", - повідомив президент Петро Порошенко в ході візиту до цієї країни та додав, що поставки газу можливі через термінал у Польщі, а також турецьким маршрутом через Босфор.

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Теги: товарооборот, торговля, экономика, Катар
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