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В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

НовостиОбщество    29.05.2018 - 22:44
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По состоянию на 29 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 508 413 переселенцев или 1 232 758 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 21 мая 2018 года было взято на учет 1 506 476 переселенцев из Донбасса и Крыма (1 231 136 семей).

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на территории Украины.

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Теги публикации: переселенцы, внутренне перемещенные лица, Министерство социальной политики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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