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Товарообіг між Україною і ФРН зріс до 7,9 млрд доларів

НовиниПолітика    30.05.2018 - 06:22
Фото: Володимир Гройсман і Франк-Вальтер Штайнмайер (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман і Франк-Вальтер Штайнмайер (kmu.gov.ua)

Двосторонній зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами в 2017 році зріс на 22,8%

Економічні відносини України та Німеччини позитивні і продовжують демонструвати позитивну динаміку. Про це на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером заявив прем'єр-міністром України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Прем'єр-міністр України зазначив, що візит президента ФРН це ще один крок для посилення відносин між країнами, які вже зараз "демонструють хорошу динаміку і мають великий потенціал".

Як наголошується, Німеччина входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України.

"Між Україною і Німеччиною діють 85 міждержавних документів, працює Українська-німецька група високого рівня з питань економічного співробітництва, а в жовтні 2016 відкрита Німецько-український промислово-торгова палата", - йдеться в доповіді.

Повідомляється, що Німеччина інвестує в різного роду підприємства України. Двосторонній зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами в 2017 році зріс на 22,8% - до 7,91 млрд дол.

"Анексія Криму, продовження війни на сході ... Це навантажує нас і Україну. Можу запевнити, що територіальна цілісність, безпека України - це справа, яка лежить у нас на серці. Ви може розраховувати на нашу підтримку", - сказав Штайнмаєр.

Під час зустрічі обговорювався проект "Північний потік - 2", який є потенційно небезпечною ініціативою, яка "несе пряму загрозу для споживачів Німеччини та всієї Європи".

На зустрічі представники країн відзначили посилення економічної співпраці та обговорили подальші його перспективи.

"Ми надаємо велике значення тим реформам, які реалізуються (в Україні, - ред). І знаємо, що ви всіма силами підтримуєте цей прогрес", - сказав президент Німеччини.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців.

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Теги публікації: Володимир Гройсман, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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