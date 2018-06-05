Товарооборот между КНР и Украиной увеличивается, - Омелян

Министр уверен, что развитие грузовых перевозок из Европы в Азию и в обратном направлении через территорию Украины будет способствовать развитию нового Шелкового пути

Развитие грузовых перевозок из Европы в Азию и в обратном направлении через территорию Украины будет способствовать развитию нового Шелкового пути. На этом отметил во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с вице-президентом национальной Комиссии по развитию и реформам КНР Нин Чжэ, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Для Украины приоритетным вопросом является обеспечение надежного и безопасного перемещения товаров в направлении Европа - Азия и превращение Украины в хаб. Именно развитие грузовых перевозок из Европы в Азию и в обратном направлении через территорию Украины будет способствовать развитию нового Шелкового пути. Товарооборот между КНР и Украиной увеличивается: только за последние полгода он вырос на 50 процентов и мы не только говорим о будущем с Китаем, мы уже его сегодня воплощаем. Мы уже имеем ряд проектов с китайскими компаниями в морской сфере и дорожном строительстве, и я надеюсь, что количество таких компаний будет увеличиваться", - отметил министр инфраструктуры.

Омелян также подчеркнул, что на сегодня идет масштабное обновление и восстановление инфраструктуры Украины.

"Реализуются такие проекты как GO Highway, строительство скоростной евроколии в направлении ЕС Львов - Киев - Одесса, развитие cargo-авиации, разработка и внедрения концессионных проектов, и мы с радостью приглашаем к участию в них китайские компании. Украина открыта к сотрудничеству с китайскими компаниями и инвесторами", - подчеркнул чиновник.

По итогам встречи стороны договорились о создании рабочей группы с участием Комиссии КНР и ключевых китайских компаний относительно согласования их инвестиционных проектов в Украине. Кроме того, китайская сторона выразила заинтересованность участвовать в проектах GO Highway, строительстве скоростной железной дороги Львов - Киев - Одесса и развития cargo-авиации.

Как сообщается, министр инфраструктуры Владимир Омелян с 4 по 10 июня находится с визитом в Китайской Народной Республике. Программой визита предусмотрено участие Омеляна в 9-м Международном форуме по вопросам инвестиций, строительства инфраструктуры. Запланирован также ряд двусторонних встреч с представителями национальной Комиссии по развитию и реформам КНР и ведущих компаний, которые работают в сфере транспорта и инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае участились случаи задержания украинцев из-за нарушений правил трудоустройства.