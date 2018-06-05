Товарообіг між КНР та Україною збільшується, - Омелян

Міністр впевнений, що розвиток вантажних перевезень з Європи до Азії і в зворотному напрямку через територію України сприятиме розвитку нового Шовкового шляху

Розвиток вантажних перевезень з Європи до Азії і в зворотному напрямку через територію України сприятиме розвитку нового Шовкового шляху. На цьому наголосив у вівторок міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з віце-президентом національної Комісії з розвитку та реформ КНР Нінг Чже, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Для України пріоритетним питанням є забезпечення надійного та безпечного переміщення товарів у напряму Європа - Азія та перетворення України на хаб. Саме розвиток вантажних перевезень з Європи до Азії і в зворотному напрямку через територію України сприятиме розвитку нового Шовкового шляху. Товарообіг між КНР та Україною збільшується: тільки за останні півроку він зріс на 50 відсотків і ми не тільки говоримо про майбутнє з Китаєм, ми вже його сьогодні втілюємо. Ми вже маємо низку проектів із китайськими компаніями у морській сфері та дорожньому будівництві, і я сподіваюсь, що кількість таких компаній буде збільшуватись", - зауважив міністр інфраструктури.

Омелян також наголосив, що на сьогодні йде масштабне відновлення та відбудова інфраструктури України.

"Реалізуються такі проекти як GO Highway, будівництво швидкісної євроколії в напрямку ЄС Львів - Київ - Одеса, розвиток cargo-авіації, розробка та впровадження концесійних проектів, і ми радо запрошуємо до участі у них китайські компанії. Україна відкрита до співпраці із китайськими компаніями та інвесторами", - наголосив урядовець.

За підсумками зустрічі сторони домовились про створення робочої групи за участю Комісії КНР та ключових китайських компаній щодо узгодження їх інвестиційних проектів в Україні. Окрім того, китайська сторона висловила зацікавлення брати участь у проектах GO Highway, будівництві швидкісної залізниці Львів - Київ - Одеса та розвитку cargo-авіації.

Як повідомляється, міністр інфраструктури Володимир Омелян з 4 по 10 червня перебуває з візитом у Китайській Народній Республіці. Програмою візиту передбачена участь Омеляна у 9-му Міжнародному форумі з питань інвестицій, будівництва інфраструктури. Запланована також низка двосторонніх зустрічей з представниками національної Комісії з розвитку та реформ КНР та провідних компаній, які працюють у сфері транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Китайські народній республіці протягом останніх кількох місяців почастішали випадки затримання правоохоронними органами Китаю громадян України у зв’язку з порушенням правил працевлаштування.