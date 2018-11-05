Товарищеский матч Украина - Турция может пройти в Киеве или Анталье

Фото: игроки сборной Украины (ПавелКубанов/ffu.ua)

Переговоры между футбольными федерациями продолжаются

Место проведения товарищеского матча между сборніми Украины и Турции, запланированный на 20 ноября, по-прежнему остается неизвестно. По информации сайта zbirna.com, с большой долей вероятности игра пройдет в Киеве либо Анталье.

Переговоры между футбольными федерациями продолжаются.

Матч изначально планировали провести в Днепре, но против этого выступил главный тренер турецкой команды Мирча Луческу. Как сообщал ведущий телепрограммы "Профутбол" Игорь Цыганык, турецкая федерация должна будет компенсировать расходы ФФУ, если игра не состоится. Они не хотят идти навстречу Луческу, поскольку не хотят заплатить большую сумму денег.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 9 игроков из зарубежных клубов на матчи со Словакией и Турцией.