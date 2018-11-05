ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Товарищеский матч Украина - Турция может пройти в Киеве или Анталье

Новости » Спорт    05.11.2018 - 15:39
Фото: игроки сборной Украины (ПавелКубанов/ffu.ua)
Фото: игроки сборной Украины (ПавелКубанов/ffu.ua)

Переговоры между футбольными федерациями продолжаются

Место проведения товарищеского матча между сборніми Украины и Турции, запланированный на 20 ноября, по-прежнему остается неизвестно. По информации сайта zbirna.com, с большой долей вероятности игра пройдет в Киеве либо Анталье. 

Переговоры между футбольными федерациями продолжаются.

Матч изначально планировали провести в Днепре, но против этого выступил главный тренер турецкой команды Мирча Луческу. Как сообщал ведущий телепрограммы "Профутбол" Игорь Цыганык, турецкая федерация должна будет компенсировать расходы ФФУ, если игра не состоится. Они не хотят идти навстречу Луческу, поскольку не хотят заплатить большую сумму денег.

 

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 9 игроков из зарубежных клубов на матчи со Словакией и Турцией.

На ноябрьские матчи сборной Украины вызовем новых молодых игроков, - Шевченко Товарищеский матч Украина - Турция могут перенести из Днепра
Новости Украины Мирча ЛуческуСборная УкраиныТурцияНСК ОлимпийскийАнталья
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь