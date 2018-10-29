ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Сборная Украины огласила список легионеров на матчи против Словакии и Турции

Новости » Спорт    29.10.2018 - 23:14

Тренерский штаб вызвал 9 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 9 игроков из зарубежных клубов на матчи со Словакией и Турцией. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Вызов получили: Андрей Лунин (Леганес, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба - Гент, Бельгия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Сборная Украины сыграет 16 ноября против Словакии в рамках Лиги Наций, а 20 ноября - товарищеский матч против Турции.

Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком "Генка" в матче со "Стандардом" Форвард "Десны" признан лучшим игроком 13 тура УПЛ
Новости Украины Сборная УкраиныСловакияТурцияФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь