Сборная Украины огласила список легионеров на матчи против Словакии и Турции

Тренерский штаб вызвал 9 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 9 игроков из зарубежных клубов на матчи со Словакией и Турцией. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Вызов получили: Андрей Лунин (Леганес, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба - Гент, Бельгия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

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Кого викликав Шевченко на матчі проти Словаччини та Туреччини!#МиЗбірна pic.twitter.com/ejDzfMXRLi — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) October 29, 2018

Сборная Украины сыграет 16 ноября против Словакии в рамках Лиги Наций, а 20 ноября - товарищеский матч против Турции.