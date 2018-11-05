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Товариський матч Україна - Туреччина може пройти в Києві або Антальї

Новини » Спорт    05.11.2018 - 15:39
Фото: гравці збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)
Фото: гравці збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Переговори між футбольними федераціями тривають

Місце проведення товариського матчу між сборнімі України і Туреччини, запланований на 20 листопада, як і раніше залишається невідомо. За інформацією сайту zbirna.com, з великою часткою ймовірності гра пройде в Києві або Антальї.

Переговори між футбольними федераціями тривають.

Матч спочатку планували провести в Дніпрі, але проти цього виступив головний тренер турецької команди Мірча Луческу. Як повідомляв ведучий телепрограми "Профутбол" Ігор Циганик, турецька федерація повинна буде компенсувати витрати ФФУ, якщо гра не відбудеться. Вони не хочуть йти назустріч Луческу, оскільки не хочуть заплатити велику суму грошей.

 

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 9 гравців із зарубіжних клубів на матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

На матчі збірної України у листопаді викличемо нових молодих гравців, - Шевченко Товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести з Дніпра
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