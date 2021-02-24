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Тоттенхэм во второй раз разгромил Вольфсберг и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Автор: Роман Тверденко

Тоттенхэм и во второй раз уверенно победил австрийский Вольфсберг в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Жозе Моуриньо победила с общим счетом 8:1 по сумме двух матчей.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Играя смешанным составом, Тоттенхэм начал матч не очень резво и в первом тайме забил только однажды. На 11-й минуте отличился Деле Алли.

После перерыва игра вышла более результативной. Хозяева закрепили преимущество тремя голами - дважды от Карлоса Винисиуса и один от Гарета Бэйла.

Австрийцы по сумме двух игр так и остались с одним забитым голом, который они забили дома неделю назад.

Соперник Тоттенхэма по 1/8 финала определится в жеребьевке. Завтра, 25 февраля, будут сыграны оставшиеся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что у соперника Динамо в плей-офф Лиги Европы Брюгге сданы еще два положительных теста на коронавирус. Но в команде достаточно игроков, чтобы матч состоялся вовремя в четверг, 25 февраля.

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Новости Украины ТоттенхэмЛига Европы
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