Тоттенгем вдруге розгромив Вольфсберг і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи

Тоттенгем і вдруге впевнено переміг австрійський Вольфсберг в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда Жозе Моуріньо перемогла з загальним рахунком 8:1 за сумою двох матчів.
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Граючи змішаним складом, Тоттенгем почав матч не дуже жваво і в першому таймі забив лише одного разу. На 11-й хвилині відзначився Справі Аллі.
Після перерви гра вийшла більш результативною. Господарі закріпили перевагу трьома голами - двічі від Карлоса Вінісіуса і один від Гарета Бейла.
Австрійці за сумою двох ігор так і залишилися з одним забитим голом, який вони забили вдома тиждень тому.
Суперник Тоттенгем 1/8 фіналу визначиться під час жеребкування. Завтра, 25 лютого, будуть зіграні залишилися матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що у суперника Динамо у плей-офф Ліги Європи Брюгге здані ще два позитивних тесту на коронавірус. Але в команді достатньо гравців, щоб матч відбувся вчасно у четвер, 25 лютого.