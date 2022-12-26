"Тоттенхем" відкрив англійський Boxing Day врятованою нічиєю проти "Брентфорда"

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Брентфорд" – "Тоттенхем" – 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоні, 54 – Кейн, 65, Хьойберг, 71

"Бджоли" трохи несподівано відкрили рахунок на 15-й хвилині. Це Єнсен пробив з льоту після навісу Мбемо з лівого флангу, а Форстер коліном незграбно відбив м'яч перед собою. На добиванні опинився Янельт і спрямував м'яч у незахищений бік воріт.

А на старті другої половини господарі шокували "шпор" другим забитим м'ячем. Відлік невдачі розпочав Даєр, який у простій ситуації "привіз" кутовий. Мбемо подав стандарт на Норгорда, який відкинув під удар Тоні – скандальний нападник вгатив сферу в сітку.

Тим не менше, "Тоттенхем" зумів отямитися доволі швидко та невдовзі провів ударні 6 хвилин. Лангле від лівого краю закинув м'яч у штрафний майданчик "Брентфорда", де Кейн виграв другий поверх і головою пробив прямісінько в дальній кут. А згодом Хьойберг у два дотики замкнув простріл Кулусевскі.

Після чотирьох голів на двох на полі розпочалися гойдалки. Догерті та Мбемо намагалися "намалювати" пенальті – безрезультатно. Кейн ще одним ударом головою струсонув поперечину, а Тоні з кількох метрів примудрився пробити вище воріт.

Зрештою, матч завершився внічию. "Тоттенхем" залишився на 4-й сходинці в чемпіонаті (30 очок), випереджаючи на чотири пункти "Манчестер Юнайтед". Щоправда, тепер манкуніанці мають два поєдинки в запасі.