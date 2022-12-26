UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Тоттенхем" відкрив англійський Boxing Day врятованою нічиєю проти "Брентфорда"

Фото: Щойно Віталій Янельт відкрив рахунок у поєдинку АПЛ (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Тоттенхем" втратив важливі очки в боротьбі за зону Ліги чемпіонів у першому після паузи матчі англійської Прем'єр-ліги. Суперником "шпор" був середняк "Брентфорд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Брентфорд" – "Тоттенхем" – 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоні, 54 – Кейн, 65, Хьойберг, 71

"Бджоли" трохи несподівано відкрили рахунок на 15-й хвилині. Це Єнсен пробив з льоту після навісу Мбемо з лівого флангу, а Форстер коліном незграбно відбив м'яч перед собою. На добиванні опинився Янельт і спрямував м'яч у незахищений бік воріт.

А на старті другої половини господарі шокували "шпор" другим забитим м'ячем. Відлік невдачі розпочав Даєр, який у простій ситуації "привіз" кутовий. Мбемо подав стандарт на Норгорда, який відкинув під удар Тоні – скандальний нападник вгатив сферу в сітку.

Тим не менше, "Тоттенхем" зумів отямитися доволі швидко та невдовзі провів ударні 6 хвилин. Лангле від лівого краю закинув м'яч у штрафний майданчик "Брентфорда", де Кейн виграв другий поверх і головою пробив прямісінько в дальній кут. А згодом Хьойберг у два дотики замкнув простріл Кулусевскі.

Після чотирьох голів на двох на полі розпочалися гойдалки. Догерті та Мбемо намагалися "намалювати" пенальті – безрезультатно. Кейн ще одним ударом головою струсонув поперечину, а Тоні з кількох метрів примудрився пробити вище воріт.

Зрештою, матч завершився внічию. "Тоттенхем" залишився на 4-й сходинці в чемпіонаті (30 очок), випереджаючи на чотири пункти "Манчестер Юнайтед". Щоправда, тепер манкуніанці мають два поєдинки в запасі.

До слова, раніше "Челсі" призначив німця Вівелля технічним директором клубу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТоттенхэмЧемпіонат Англії