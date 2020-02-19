Тоттенхэм - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров

"Тоттенхэм Хотспур" примет дебютанта плей-офф стадии Лиги Чемпионов УЕФА немецкий "РБ Лейпциг". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

19 февраля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На успех "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 2,33. Победа немецкого клуба оценивается в 3,10. Ничейный результат встречи - 3,50.

Ранее между этими командами не было зафиксировано ни одной очной встречи.

На стадии группового этапа текущего розыгрыша турнира "РБ Лейпциг" занял первое место в одном квартете с французским "Лионом", а "Тоттенхэм" уступил в своей группе первую ступень "Баварии".

Накануне действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала минимально уступил мадридскому "Атлетико". Команда Юргена Клоппа не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

Напомним, в финальном матче турнира в 2019 году "мерсисайдская" команда обыграла "Тоттенхэм" со счетом 2:0.