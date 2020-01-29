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"Тоттенхэм" приобрел футболиста сборной Нидерландов

Новости » Спорт     29.01.2020 - 15:36
"Тоттенхэм" приобрел футболиста сборной Нидерландов
Фото: Стевен Бергвейн (twitter.com/SpursOfficial)

"Шпоры" оформили второй зимний трансфер

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о переходе полузащитника ПСВ и сборной Голландии Стевена Бергвейна. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний футболист подписал контракт сроком до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным СМИ, Бергвейн обошелся "шпорам" в 30 млн евро. В новой команде Стивен будет играть под 23 номером, который ранее принадлежал Кристиану Эриксену. Накануне лондонский клуб продал его в итальянский "Интер".

Это второй трансфер "Тоттенхэма" после подписания полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.

В сезоне 2019/2020 Стевен Бергвейн провел 16 матчей за ПСВ в чемпионате Голландии. На счету футболиста 5 забитых мячей и 10 голевых передач.

С октября 2018 года Бергвейн выступает за сборную Нидерландов. За национальную команду он провел девять матчей.

Ранее сообщалось, что руководство "Тоттенхэма" не намеревалось выделять средства Жозе Моуринью на усиление и португальском специалисту пришлось бы работать со старым составом.

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