"Тоттенхэм" приобрел футболиста сборной Нидерландов

Фото: Стевен Бергвейн (twitter.com/SpursOfficial)

"Шпоры" оформили второй зимний трансфер

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о переходе полузащитника ПСВ и сборной Голландии Стевена Бергвейна. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний футболист подписал контракт сроком до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным СМИ, Бергвейн обошелся "шпорам" в 30 млн евро. В новой команде Стивен будет играть под 23 номером, который ранее принадлежал Кристиану Эриксену. Накануне лондонский клуб продал его в итальянский "Интер".

We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

Это второй трансфер "Тоттенхэма" после подписания полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020

В сезоне 2019/2020 Стевен Бергвейн провел 16 матчей за ПСВ в чемпионате Голландии. На счету футболиста 5 забитых мячей и 10 голевых передач.

С октября 2018 года Бергвейн выступает за сборную Нидерландов. За национальную команду он провел девять матчей.

Ранее сообщалось, что руководство "Тоттенхэма" не намеревалось выделять средства Жозе Моуринью на усиление и португальском специалисту пришлось бы работать со старым составом.