"Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки для англійських клубів в єврокубках

Фото: "Тоттенхем" - "Баварія" 2: 7 (tottenhamhotspur.com)

"Шпроти поступилися "Баварії" з рахунком 2:7

Лондонський "Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки англійських клубів у будь-яких єврокубкових змаганнях. Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні в домашньому матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів "шпроти" програли "Баварії" з рахунком 2:7. Крім того, лондонці вперше пропустили сім м'ячів на своєму полі.

Tottenham concede goals in a home game for first time in their history



@FCBayern are the 1st team in @ChampionsLeague history to score goals in different away games pic.twitter.com/aY4ciGF4U4 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 1, 2019

Чотири м'ячі забив півзахисник мюнхенців Серж Гнабрі і всі голи він забив у другому таймі. Дубль оформив форвард Роберт Левандовскі.

Команда Маурісіо Почеттіно набрала одне очко і опустилася на останнє місце в таблиці. "Баварія" ж виграла два матчі і лідирує в групі B.

"Тоттенхем" був останнім англійським клубом, який пропустив 7 м'ячів в матчі єврокубка. Влітку 1995 року "шпори" програли "Кельну" в Кубку Інтертото (0:8).

7 - Tottenham Hotspur are the first English side to concede seven goals in any European competition since Tottenham Hotspur themselves lost 0-8 to FC Koln in the UEFA Intertoto Cup in July 1995. Spursy. pic.twitter.com/2AK3SK62xp — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2019

"Баварія" вдруге забила 7 м'ячів у виїзному матчі Ліги чемпіонів. У жовтні 2014 команда Гвардіоли розібралася з "Ромою" - 7:1.

7 - @FCBayernEN scored 7 goals in a @ChampionsLeague away match for the 2nd time, they did so in October 2014 before (7-1-win at @OfficialASRoma). SevenUp. #TOTFCB pic.twitter.com/q1CIR6RyzO — OptaFranz (@OptaFranz) October 1, 2019

Нагадаємо, "Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу над "Аталантою" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.