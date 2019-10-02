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"Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки для англійських клубів в єврокубках

Новини » Спорт    02.10.2019 - 09:41
"Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки для англійських клубів в єврокубках
Фото: "Тоттенхем" - "Баварія" 2: 7 (tottenhamhotspur.com)

"Шпроти поступилися "Баварії" з рахунком 2:7

Лондонський "Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки англійських клубів у будь-яких єврокубкових змаганнях. Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні в домашньому матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів "шпроти" програли "Баварії" з рахунком 2:7. Крім того, лондонці вперше пропустили сім м'ячів на своєму полі.

Чотири м'ячі забив півзахисник мюнхенців Серж Гнабрі і всі голи він забив у другому таймі. Дубль оформив форвард Роберт Левандовскі.

Команда Маурісіо Почеттіно набрала одне очко і опустилася на останнє місце в таблиці. "Баварія" ж виграла два матчі і лідирує в групі B.

"Тоттенхем" був останнім англійським клубом, який пропустив 7 м'ячів в матчі єврокубка. Влітку 1995 року "шпори" програли "Кельну" в Кубку Інтертото (0:8).

"Баварія" вдруге забила 7 м'ячів у виїзному матчі Ліги чемпіонів. У жовтні 2014 команда Гвардіоли розібралася з "Ромою" - 7:1.

Нагадаємо, "Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу над "Аталантою" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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