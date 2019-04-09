Тоттенхэм - Манчестер Сити: прогноз букмекеров

"Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

9 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Пепа Гвардиолы. На победу "горожан" принимают ставки с коэффициентом 1,88. Успех "шпор" оценивают в 4,10. Ничейный результат встречи - 3,85.

Напомним, игру будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.