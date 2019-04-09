ru
ua

Тоттенхэм - Манчестер Сити: прогноз букмекеров


Специалисты считают "горожан" фаворитами игры

"Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". 

9 апреля 22:00
Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

 

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Пепа Гвардиолы. На победу "горожан" принимают ставки с коэффициентом 1,88. Успех "шпор" оценивают в 4,10. Ничейный результат встречи - 3,85.

Напомним, игру будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.

В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов У Зеленского выдвинули требования к Порошенко
Читать все новости