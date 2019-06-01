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"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Новости » Спорт    01.06.2019 - 21:09
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Фото: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Тренерские штабы определились со списком футболистов на решающий матч

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. 

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