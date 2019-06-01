Тоттенхэм - Ливерпуль: анонс матча

Фото: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" в финале ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Готовимся к финальному поединку Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19 состоится в Мадриде между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры верят в успех подопечных Юргена Клоппа. УЕФА назначил на поединок словенский бригаду арбитров.

1 июня 22:00

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

За титул победителя Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 в Мадриде сразятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". "Красные" в решающем матче прошлого года уступили "Реалу", а на сей раз сыграют против дебютанта финала.

Обе команды запомнились эффектными камбэками в 1/2 финала, отыграв отставание в три гола. "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил "Барселону" 4:0, добившись победы с общим счетом 4:3, а "Тоттенхэм" верх над "Аяксом" 3:2 и вышел в финал по правилу о голах на выезде.

В текущем сезоне команды дважды пересекались в рамках чемпионата Англии. Оба поединка завершились минимальной победой "мерсисайдцев" со счетом 2: 1. Последний раз "Тоттенхэм" побеждал "Ливерпуль" в 2017 году.

За всю историю соперники провели между собой 170 матчей. Преимущество на стороне "красных", которые одержали победу 79 раз, 43 игры закончились вничью и 48 раз сильнее оказывалась команда из Лондона.

"Ливерпуль" поборется за свой шестой Кубок чемпионов и второй в эпоху Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). "Тоттенхэм" прежде в финалах турнира не выступал, а единственный предыдущий раз в полуфинале был представлен еще в сезоне 1961/62. Лучшим результатом команды в Лиге чемпионов до текущего розыгрыша был выход в 1/4 финала в сезоне 2010/11.