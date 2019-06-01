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"Тоттенхем" і "Ліверпуль" назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    01.06.2019 - 21:09
"Тоттенхем" і "Ліверпуль" назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

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Поразка "Арсеналу" полегшило "Динамо" шлях до групи Ліги чемпіонів "Челсі" розгромив "Арсенал" і вдруге виграв Лігу Європи
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